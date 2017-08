Noordenveld waarschuwt: Pas op voor container-schoonmakers!

RODEN - De gemeente Noordenveld krijgt de laatste tijd verontruste telefoontjes binnen van inwoners die benaderd zijn door schoonmaakbedrijven. Die bedrijven willen de gemeentelijke containers reinigen.

"Zij vertellen dat je niet zelf de container mag schoonmaken. Ze wekken de indruk dat het beleid vanuit de gemeente is. Dat is onjuist", waarschuwt Hinke Vonk van de gemeente Noordenveld. "Iedereen mag zelf zijn container schoonmaken."Of de bedrijven ook geld vragen voor de schoonmaakdiensten, weet Vonk niet."Wij benadrukken dat de gemeente Noordenveld geen afspraken of contracten met containerreinigingsbedrijven heeft. "Inwoners die zo'n bedrijf aan de deur hebben gehad kunnen contact opnemen met de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 14 050.