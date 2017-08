'Margriet Brink-Massier kon mensen over de streep trekken'

ASSEN - "Ze was een heel enthousiaste bestuurder. Ze stond open voor iedereen die met nieuwe ideeën kwam en had de gave om mensen uit te nodigen met nieuwe ideeën te komen. Ze kon mensen over de streep trekken."

Zo herinnert Johan de Noord, oud-directeur van het Kunst en Cultuur Drenthe, zich de gisteren overleden oud-gedeputeerde Margriet Brink-Massier (64). Ze overleed plotseling in haar woonplaats Zwolle. Ze was namens de PvdA gedeputeerde van cultuur en welzijn in de provincie Drenthe van 1999 tot 2003.Brink-Massier stond als cultuurgedeputeerde van Drenthe mede aan de wieg van de Oktobermaand Kindermaand. Dankzij dit project kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar door allerlei bijzondere activiteiten bij tientallen musea en instellingen kennismaken met cultuur. De Noord werkte in die periode nauw met haar samen."Het project is een succes. Je kunt zeggen dat het op dit moment het grootste culturele project van Noord-Drenthe is. Waar ze ook goed zicht op had, was aan de ene kant de belangstelling voor cultuur bevorderen bij kinderen in die leeftijdsgroep, maar aan de andere kant wist ze ook dat er een zakelijk element aan zat. De ouders die meegingen, betaalden wel entree voor zichzelf", zegt De Noord.Oktobermaand Kindermaand vierde vorig jaar het 15-jarig jubileum en is tot genoegen van De Noord inmiddels overgewaaid naar de provincies Groningen en Friesland. "We hebben het naar Groningen gebracht. Vervolgens naar Berlijn, San Sebastian en Riga. Uiteindelijk zit het nu ook in Leeuwarden, want we willen het koppelen aan een Europese culturele hoofdstad (Leeuwarden is dat volgend jaar, red.).""Betrokkenheid bij de jeugd was haar grote insteek. Een ander project dat in dezelfde periode is ontstaan, is culturele mobiliteit: basisscholen in Drenthe krijgen de gelegenheid om via gratis busvervoer naar musea te kunnen gaan. Elk jaar worden nog steeds 15.000 Drentse kinderen vervoerd van hun eigen school naar Drentse musea", aldus De Noord.