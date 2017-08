'Sharleyne was geen meisje met klitten in het haar'

HOOGEVEEN - "Sharleyne was pienter en vrolijk. Een levenslustig kind, dat het goed deed op school. Een kind zonder klitten in haar haar, zoals haar vader steeds beweert en dat geenszins stonk naar pies en poep."

Dat zeggen de opa Wim en oma Jos van het overleden meisje in de Hoogeveensche Courant . De manier waarop vader Victor Remouchamps hun kleindochter na haar dood in 2015 in de media heeft gebracht, doet geen recht aan de waarheid, stellen ze. "Dit heeft Sharleyne niet verdiend. Het is pertinent niet waar en doet haar geen recht."Sharleyne overleed in juni 2015 op 8-jarige leeftijd na een val van de tiende etage van flat De Arend in Hoogeveen. Haar moeder Heleen, de dochter van Wim en Jos, wordt na tussenkomst van het gerechtshof alsnog vervolgd voor de dood van het meisje. Nadat het Openbaar Ministerie had geoordeeld dat er te weinig bewijs was om haar te vervolgen, stapte vader Victor Remouchamps naar het hof. Dat dwong het OM eerder dit jaar om zijn ex-vriendin alsnog te vervolgen.Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend, maar volgens Wim en Jos is duidelijk dat hun dochter niet de hand gehad heeft in de dood van Sharleyne. Ze zijn nooit eerder met hun verhaal naar buiten gekomen, maar na de uitzending van RTL Summer Night, waarin Remouchamps onlangs nog een keer uitgebreid zijn verhaal deed , willen ze niet langer zwijgen."Een relaas vol manipulaties en leugens", noemt het echtpaar uit Hoogeveen zijn verhaal in het programma. Hij beweerde onder meer dat zijn ex-vriendin Heleen hun dochter zou hebben gewurgd en over de reling van haar balkon zou hebben gegooid.De ouders van Heleen erkennen dat hun dochter een drankprobleem heeft - jeugdzorg was betrokken bij de situatie - maar ze zeggen ook dat Sharleyne goed verzorgd werd, in tegenstelling tot wat haar vader beweert. Vier dagen per week vingen zij hun kleindochter op. Remouchamps bekommerde zich nauwelijks om haar, zeggen ze. Ze nemen het hem erg kwalijk dat hij zich nu, na Sharleynes dood, anders voordoet. Ook nemen ze het de media kwalijk dat die in hun ogen tot nu toe nooit kritisch naar Remouchamps' verhaal hebben gekeken.Sharleynes moeder verblijft volgens haar ouders op een 'veilig adres', omdat zij na de dood van haar dochter al twee keer in elkaar geslagen is.