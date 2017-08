Astronoom Theo Jurriëns merkt weinig van de gekte rondom 'Superbowl in the Sky'

PORTLAND - Vanavond is het zover. Dan begint een uitzonderlijke zonsverduistering. Vanuit Nederland is deze zonsverduistering niet te zien, daarom zijn de échte fans, zoals astronoom Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen, naar Amerika afgereisd.

Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Zonsverduisteringen komen gemiddeld één keer per driehonderd jaar op dezelfde plaats voor - in Nederland pas weer in oktober 2135. Veel Amerikanen en eclipstoeristen hebben zich al voorbereid op deDe totale zonsverduistering bereikt even na 19.00 uur Nederlandse tijd het noordwesten van de Verenigde Staten. Daarna verplaatst de maanschaduw zich zuidoostwaarts om uiteindelijk voor 21.00 uur via South Carolina de oceaan op te trekken. "Ik zit aan de Westkust, iets ten zuiden van de stad Portland in de staat Oregon. De eclipse duurt, op deze plek, ongeveer twee minuten. Als je kijkt naar klimaatstatistieken uit het verleden, blijkt dat dat de beste regio is om de zonsverduistering te bekijken. Maar cijfers zijn cijfers, het moet altijd maar gebeuren", aldus Jurriëns.Jurriëns merkt nog weinig van een eclipse-gekte. "Ik heb eigenlijk nog niets van de eclipse-gekte meegekregen. Het was erg rustig op de weg in de richting van Portland. De snelweg van Assen naar Groningen heeft meer verkeer. Van gekte is geen sprake."Vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd zijn de beelden te zien via de NASA-app, de speciale Facebookpagina van de organisatie en YouTube. "Als het voorbij is dan ga ik een vreugdedansje doen", besluit de astronoom.