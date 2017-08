Zwembad Valthermond voorlopig gered van betalingsachterstanden

VALTHERMOND - Zwembad de Zwaoi in Valthermond is voorlopig uit de brand gered. Netbeheerder Enexis betaalt een voorschot van 30.000 euro aan de stichting, die het zwembad beheert.

In de nacht van 19 mei zorgde een piekspanning ervoor dat alle elektrische apparatuur die op dat moment aangesloten was, doorbrandde. Met alle gevolgen van dien.Niet alleen de koffiezetapparaten en de kassasystemen lagen plat, ook de technische installatie ging kapot. Zo konden de dekzeilen van de zwembaden niet meer dicht en werkten de pompen niet meer, waardoor het zwembad leeg liep. De schade bedraagt ruim 40.000 euro.Het zwembad moest een paar dagen dicht, zodat monteurs en vrijwilligers alle zeilen bij konden zetten om reparaties uit te voeren. Toen werd ook duidelijk dat de schade volledig te herleiden was naar een losse fasedraad in een verdeelkastje van Enexis.Vanwege de hoogte van het schadebedrag had Enexis de schadepost doorverwezen naar hun verzekeraar, waardoor uitbetaling op zich liet wachten. Hierdoor kwam het zwembad met betalingsachterstanden te zitten. “We hebben een deel uit onze financiële reserves gehaald”, aldus voorzitter Annemiek de Groot. “Maar we kunnen niet alles zelf opbrengen. Er zit nog een paar duizend euro in de kas.”De vaste lasten en personeel van het zwembad moest ook betaald worden en daarom luidde het zwembad de noodklok. Met succes. “Enexis maakt een voorschot over. We zijn hier erg blij mee”, zegt De Groot. “De ergste nood is nu geleden.”De stichting wil nog wel met de gemeente Borger-Odoorn in gesprek voor een structurele subsidieverhoging, om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen. Borger-Odoorn liet eerder vandaag weten met het zwembad bezig te zijn, maar wilde niet inhoudelijk reageren.