TT Hall mogelijk ontruimd vanwege huurachterstand

ASSEN - TT Vastgoed wil de TT Hall laten ontruimen vanwege een forse huurachterstand. De eigenaar van het beurscomplex wil dat via een kort geding voor elkaar krijgen.

TT Exploitatie, het bedrijf van exploitant Gerard Stamsnijder, runt de TT Hall en kampt volgens stukken van de rechtbank met een huurachterstand van ruim 1,5 miljoen euro. Uit de stukken blijkt verder dat het bedrijf van Stamsnijder volgens TT Vastgoed al 34 maanden geen huur betaald heeft.Stamsnijder zegt dat er geen sprake is van een huurachterstand. "Ze (TT Vastgoed, red.) produceren hun eigen cijfers. Die 1,5 miljoen euro is nergens op gebaseerd. Het zijn oncontroleerbare cijfers. Het is een wazig verhaal, maar wij zijn onze afspraken nagekomen. Dat kan ik van de andere partij niet zeggen", aldus Stamsnijder.Wat er wel speelt kan Stamsnijder niet zeggen: "Ik was er liever in goed overleg uitgekomen, maar dat is niet gelukt helaas. We hebben een ingewikkelde constructie opgezet. Het is te ingewikkeld om uit te leggen."TT Hall is een initiatief van Stamsnijder. Hij heeft Dirk Lips, directeur van Libéma Vastgoed, in 2007 gevraagd om samen de ontwikkeling en exploitatie van de TT Hall te doen. Dat resulteerde in een bv (Outdoor Experience) waarbij de aandelen gelijk werden verdeeld.In datzelfde jaar werden leningen van in totaal zeven miljoen euro afgesloten vanwege het ontwikkelen van de TT Hall. TT Vastgoed zou de leningen afbetalen uit de huurinkomsten van het beurscomplex. De inkomsten uit de exploitatie van de TT Hall waren volgens de stukken echter niet voldoende om aan de huurverplichtingen van TT Vastgoed te voldoen. Daardoor konden de leningen niet worden afbetaald. Stamsnijder heeft daarom in 2009 in overleg met Lips afgesproken de risico's van de exploitaties over te nemen.In een overeenkomst werden de afspraken vastgelegd. Daarin staat onder meer dat TT Exploitatie 765.000 euro per jaar huur zou gaan betalen aan TT Vastgoed. De exploitatie van de TT Hall bleek nog steeds niet rendabel, waardoor de huur niet kon worden betaald. Stamsnijder wilde onder meer housefeesten organiseren, maar stuitte daarbij op verzet van de gemeente in verband met geluidsoverlast.Eind 2012 bedroeg de huurschuld van TT Exploitatie aan TT Vastgoed 629.531 euro. Na diverse afspraken, waaronder een huurverlaging, probeerde Lips de schulden van TT Exploitatie te verlichten. Dat bleek niet genoeg, want de bank dreigde met maatregelen omdat niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen werd gedaan. Lips wilde daarom een algemene vergadering van aandeelhouders organiseren, maar Stamsnijder weigerde.Uiteindelijk dwong Lips via de rechter een algemene vergadering van aandeelhouders af. Daar werd Stamsnijder op 20 juli jl. ontslagen als statutair bestuurder van Outdoor Experience.TT Vastgoed wil ontruiming van de TT Hall door TT Exploitatie en verwacht dat het beurscomplex voor een goede prijs kan worden verkocht. Een andere mogelijkheid is het zoeken naar een nieuwe exploitant.Als de rechter instemt met ontruiming, wil TT Vastgoed het beurscomplex liefst binnen 48 uur na afspraak leeghalen. Stamsnijder is niet onder de indruk en kijkt vol goede moed naar de rechtszaak van aanstaande woensdag. "Ik ben nergens bang voor", aldus de exploitant.Het bedrijf van Stamsnijder is momenteel bezig om de achtste editie van de Landbouw Vakbeurs in Assen te organiseren. Deze beurs wordt van 28 november tot en met 1 december gehouden. TT Vastgoed benadrukt dat dit evenement hoe dan ook door kan gaan. "Derden zullen geen nadeel ondervinden van de ontruiming", staat in de stukken.