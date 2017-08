Zwemmen voor ALS: 'Een dag waar we kracht en troost in kunnen vinden'

ASSEN - Acht jaar geleden verloor Antoinette Peters haar man aan de spierziekte ALS en vorige week verloor oud-volleybalinternational Joost Kooistra zijn moeder aan dezelfde ziekte.

Beiden wonen in Assen en beiden zetten zich in voor de lokale variant van de City Swim, want nog altijd is ALS ongeneeslijk.De City Swim wordt al jarenlang gehouden in de grachten van Amsterdam. Dat is dit jaar op zondag 3 september. Maar er zijn op dezelfde dag ook lokale varianten onder de noemer 'A Local Swim'. Dit jaar organiseert stichting Helden voor het Goede Doel het zwemevenement voor het eerst in Assen. Er zijn tweehonderd deelnemers.De organisatie heeft de inschrijving inmiddels gesloten. "We willen voorkomen dat de mensen zich op het laatste moment inschrijven, want twee kilometer zwemmen is niet niks. We zwemmen dan vanuit de Havenkade onder twee bruggen door heen en weer in het Kanaal", zegt voorzitter Jurjen Kaper.Peters krijgt een team van Fysiopraktijk en Fitnesscentrum AFP mee het grachtwater in. Gisteravond hebben ze bij de Havenkade alvast geoefend. "Het hele proces van ALS heb ik van heel dichtbij meegemaakt en dat was heel pittig. Maar het maakt je sterk als je daar met familie en vrienden voor gaat staan."Het team van Peters heeft al 2.000 euro aan individuele sponsoring toegezegd gekregen. Volgens de organisatie ligt het totaal van alle deelnemers inmiddels op 60.000 euro. Ze hoopt op meer. "Zeker 3.000 euro als team".Kooistra is voor de tweede keer in zijn leven ambassadeur voor een ALS-inzameling. Vier jaar geleden was dat ten tijde van de actie 'Animo voor ALS' van de volleybalclub in Assen. Maar deze keer is anders. Zijn moeder is pas geleden door de spierziekte overleden."Ik vervul de rol van ambassadeur met trots", vertelt Kooistra verder. "Wij hebben de ziekte thuis van dichtbij meegemaakt en dan zie je hoe bruut ALS eigenlijk is. Mijn moeder heeft een jaar geleden de diagnose gekregen. Ze was een dynamische jonge vrouw en sportte vroeger ook veel. Ze heeft in Jong Oranje gekorfbald en is altijd gezond geweest. De diagnose kwam en een jaar later is ze al overleden.""Ik hoop dat er veel mensen op af komen en dat we een fantastische dag krijgen waar patiënten, maar ook de familieleden op afkomen. Ik hoop ook dat zwemmers, donateurs en sponsoren een hele mooie dag hebben, met een lach en een traan. Een dag waar we kracht en troost in kunnen vinden", zegt Kooistra.Informatie over de City Swim in Assen vindt u op www.assen.alocalswim.nl . Op die site kunnen donateurs een bijdrage aan de ALS-actie toezeggen.