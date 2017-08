Astronoom Jurriëns zag totale zonsverduistering in Amerika: Het was heel bijzonder

ASSEN - Hij vloog ruim 8.000 kilometer voor een bijzonder natuurverschijnsel. Astronoom Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit in Groningen was gisteravond in Amerika getuige van een totale zonsverduistering. Hij zag hoe de zon kleiner en kleiner werd en hoe het uiteindelijk helemaal donker werd.

"Ik ga met een gerust hart en goede herinneringen naar huis", vertelt hij over zijn avontuur. "Van te voren was ik nog erg bezorgd; zou het niet overvol zijn met allemaal mensen die tussen jeapparatuur door kruipen?" En er waren ook spookverhalen. "Er zou een tekort aan water en brandstof zijn, alsof er een natuurramp zou zijn. Maar daar was gelukkig niets van waar.""Het was heel bijzonder in allerlei opzichten. Het was een prachtige lucht en pas in een heel laat stadium kon je de verschillende planeten zien. Ik vond het, in vergelijking met eerdere verduisteringen, ook een vrij lichte verduistering."Jurriëns gebruikt zijn ervaring niet in zijn wetenschappelijke werk. "We weten eigenlijk alles van zonsverduisteringen. Dus wat voor mij centraal stond, was de schoonheid van de natuur."