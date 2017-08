Laura Dijkema door blessure voorlopig niet in actie op WK-kwalificatietoernooi

Laura Dijkema (foto: archief RTV Drenthe / Robbert Oosting)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters beginnen de jacht op een ticket voor het WK zonder Laura Dijkema uit Beilen. De 27-jarige spelverdeelster heeft in de voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi haar enkel verzwikt en kan daardoor in de eerste wedstrijden niet meedoen.

Oranje opent het toernooi in het Topsportcentrum van Rotterdam vanavond tegen Griekenland en speelt daarna tegen België (woensdag), Tsjechië (donderdag), Slovenië (zaterdag) en Bulgarije (zondag).



De beste twee landen van het toernooi verdienen een ticket naar het WK van volgend jaar in Japan. Eerder dit jaar greep Oranje bij het eerste WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan net naast een startbewijs. De ploeg van de nieuwe bondscoach Jamie Morrison verloor daar de laatste wedstrijd van het gastland en moet daarom deze week vol aan de bak om zich alsnog te plaatsen.



Morrison heeft met Britt Bongaerts een extra spelverdeelster toegevoegd aan zijn selectie, vanwege de blessure bij Dijkema. Dat gaat ten koste van Tessa Polder.