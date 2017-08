'Veertig kilometer lukt natuurlijk altijd op de elektrische fiets'

De organisatie is klaar om de de deelnemers te ontvangen (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Veel deelnemers verschenen vanmorgen met een elektrische fiets aan de start van de rijwielvierdaagse in Hoogeveen. "Vorig jaar deed al 80 procent van de deelnemers mee op een elektrische fiets, en ik verwacht dat dat nog veel meer wordt", vertelt fietsenmaker Marcel Luppes.

Trappen, happen en stappen. Zo heet de rijwielvierdaagse die dit jaar voor de tweede keer in Hoogeveen start. Afgelopen jaar waren er 1300 deelnemers en de organisatie hoopt dat er dit jaar 2000 mensen zullen meefietsen.



Fietscalamiteiten

"Dit jaar doe ik voor het eerst mee met een elektrische fiets", vertelt deelnemer Jan Marissen. Vorig jaar fietste hij nog op een gewone fiets, maar afgelopen jaar kocht hij er een met een accu. Marissen is van plan veertig kilometer te fietsen. "Op een elektrische fiets lukt dat natuurlijk altijd", lacht hij.



Luppes hoopt dat hij als fietsenmaker van dienst een zo klein mogelijke rol heeft de komende dagen. "Mochten er onderweg calamiteiten zijn zoals een gebroken stuur, een gebroken zadel of problemen met de accu, proberen wij dat zo snel mogelijk op te lossen."



Van Fietsvierdaagse naar Rijwielvierdaagse

Vroeger was Hoogeveen onderdeel van de Drentse Fietsvierdaagse, maar zo'n zeven jaar geleden hield dat op. "Er waren op een gegeven moment te weinig vrijwilligers, maar onze wethouder vond het drie jaar geleden wel een mooi idee om die vierdaagse toch weer in het leven te roepen", vertelt mede-organisator Max Jacobsen​.



"Het was toen wel moeilijk om weer aan te sluiten bij de Drentse fietsvierdaagse, omdat zij al wat verder in de organisatie waren. Maar wij stonden te trappelen, dus toen hebben we gezegd; dan proberen we het zelf."



Trappen, happen en stappen

Mensen kunnen vanuit Hoogeveen een, twee, drie of vier dagen fietsen. Onderweg zorgt de organisatie voor plekken waar je kunt afstappen voor een activiteit en een hapje. Vandaag gaat de route richting Zuidwolde.