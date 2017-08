Europa's topfluitisten komen naar Grolloo

GROLLOO - Rusland, Italië, Frankrijk en Bulgarije. Topfluitisten uit heel Europa komen de komende dagen naar Grolloo voor de derde editie van de Grolloo Flute Sessions.

Vanaf donderdag kunnen de artiesten masterclasses en workshops volgen in het dorp. Daarnaast zijn er enkele concerten in de kerk en wordt zondagmiddag een openluchtdemonstratie gegeven in de arena van camping De Berenkuil.Al jaren is Grolloo een begrip in de de fluitistenwereld. Inwoonster Eva Kingma bouwt in haar atelier fluiten voor wereldberoemde musici op bestelling. "Regelmatig komt de Zwitserse fluitist Matthias Ziegler naar mijn werkplek om een week samen met mij te werken. De fluiten die ik voor hem bouw zijn speciaal voor zijn handen en vingers gemaakt. Hij kwam enkele jaren geleden met het idee om in een Grolloo een evenement te organiseren."De eerste editie was volgens Kingma fantastisch. "We wisten direct artiesten overal vandaan te bereiken. En Grolloo is perfect voor dit evenement. In het dorp is een kerk voor concerten, er kunnen masterclasses worden gegeven in het dorpshuis, er is een hotel en een bed en breakfast en de catering wordt geregeld door het restaurant in het dorp." Trots is Kingma ook op de inwoners. "Acht studenten slapen deze week voor niets bij een aantal inwoners. Dat maakt het voor hen ook mogelijk om naar Grolloo te komen."De masterclasses mogen alleen bezocht worden door de artiesten en door inwoners van het dorp. De lessen 's middags in het 't Markehuus zijn toegankelijk voor iedereen. Zondag wordt het evenement afgesloten met drie concerten. Kijk hier voor het complete programma