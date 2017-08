Domesta koopt oud UWV-pand Emmen voor opvang statushouders

EMMEN - In het voormalige pand van het UWV aan de Boslaan in Emmen komt een groep asielzoekers met een verblijfsvergunning te wonen. Woningcorporatie Domesta heeft het gebouw gekocht.

Daarnaast is er in het toekomstige appartementencomplex ruimte voor kleinere huishoudens die zoeken naar een goedkopere woning.In het appartementencomplex worden 29 appartementen met twee slaapkamers en 18 studio's met een slaapkamer gebouwd. Domesta wil met de aankoop van het voormalige UWV-pand voorkomen dat de wachttijden op de reguliere verhuurmarkt verder oplopen vanwege het plaatsen van statushouders.De woningcorporatie denkt het voormalige kantoorgebouw binnen een jaar om te bouwen tot een appartementencomplex.Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Dat staat los van de opvang van vluchtelingen.