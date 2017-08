Brand Emmen waarbij man zwaargewond raakte waarschijnlijk aangestoken

Het slachtoffer van de brand ligt nog steeds in het ziekenhuis (archieffoto: Persbureau Meter)

EMMEN - De brand in het huis aan de Laan van de Eekharst in Emmen is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. Bij de brand op 16 augustus raakte een 41-jarige man zwaargewond.





Lees ook: Zwaargewonde bij woningbrand in Emmen is 41-jarige bewoner

Het slachtoffer ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis en de politie heeft daarom nog niet met hem kunnen spreken. "Het onderzoek loopt nog, maar er zijn meerdere aanwijzingen waardoor wij denken dat de brand is aangestoken." De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Inmiddels heeft de woningbouwvereniging aangifte gedaan van brandstichting.Het slachtoffer ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis en de politie heeft daarom nog niet met hem kunnen spreken.