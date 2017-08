Livebeelden Hurry Up in BeNe-League alleen nog tegen betaling te zien: 'Wij zijn de verliezers van deze deal'

Hurry Up (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Dolenthousiast is voorzitter Hendrikus Velzing van Hurry-Up niet als het gaat om de nieuwe deal rondom de livebeelden van de handbalwedstrijden in de BeNe-League. Het Finse mediabedrijf Fanseat gaat komend seizoen alle wedstrijden live streamen.

Geschreven door Karin Mulder

Tegen betaling van 8 euro per maand kunnen mensen thuis kijken. In de BeNe-League strijden de beste zes clubs van Nederland en Belgie tegen elkaar.



Niet alleen handbal voor 8 euro

Maar het lidmaatschap van Fanseat, het Finse mediabedrijf dat komend seizoen de duels in de BeNe-League online aanbiedt, biedt de abonnee ook live-wedstrijden uit de tweede divisies basketbal, ijshockey en voetbal in Finland, de Franse tweede divisie handbal, diverse frisbeetoernooien én de Finse rugbycompetitie.



'Wij zijn voorlopers'

“Wij hadden het al goed voor elkaar bij Hurry Up. Wij zijn voorlopers op dat gebied. Wij krijgen veel aandacht van RTV Drenthe en Podium TV zond onze thuiswedstrijden al live uit in het afgelopen seizoen. Wij zijn eigenlijk de verliezers in deze nieuwe televisiedeal. De live-rechten liggen nu exclusief bij Fanseat", laat de voorzitter van Hurry-Up, Hendrikus Velzing, weten. "Maar RTV Drenthe mag wel gebruik maken van de beelden van Fanseat om er een samenvatting van te maken. Ook mag de omroep zelf met een camera in de sporthal filmen, maar ze mogen niet live uitzenden. En het gaat alleen om de Bene-League, dus niet om de eredivisie en de beker."



Hij is overigens niet bang dat de nieuwe tv-deal toeschouwers in de sporthal in Zwartemeer gaat kosten: “Ik denk juist dat door de aandacht die we de laatste tijd in de media gehad hebben meer mensen naar Zwartemeer zijn gekomen. Ik denk dat dat door deze deal niet gaat veranderen”.



Weinig verwachtingen commercieel effect

Ook heeft Velzing geen hoge verwachtingen van het commerciële effect van deze deal. “De Belgische clubs waren heel enthousiast. Die waren unaniem. Zij hebben de zaken niet zo goed voor elkaar als wij. Dan wordt het voor hen al snel beter.” Mocht de live-stream geld op gaan leveren dan delen de clubs mee in de opbrengst. "Maar ik verwacht niet dat we er komend seizoen iets aan verdienen."



E&O uit Emmen speelt vooralsnog niet in de BeNe-League. Zij spelen eredivisie, maar hopen in de toekomst wel te promoveren naar de BeNe-League.



Geen grote verandering voor kijkers TV Drenthe

Vanaf komend seizoen mogen RTV Drenthe en Podium TV dus geen live-beelden tonen van wedstrijden in de BeNe-League. Toch zal de kijker van TV Drenthe niet heel veel van de restricties merken. De samenvattingen van de wedstrijden mogen een dag na de wedstrijd, zoals gebruikelijk, gewoon getoond worden. Daarnaast zal de regionale omroep ook komend seizoen de belangrijkste wedstrijden in de eredivisie en de landelijke beker live gaan uitzenden.