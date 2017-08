Stelling: Ik beweeg genoeg

ASSEN - Volwassenen en ouderen zouden minstens tweeënhalf uur per week matig- of zwaar intensief moeten bewegen, kinderen dagelijks een uur. De Gezondheidsraad adviseert de minister dit aan te moedigen in de nieuwe beweegrichtlijn voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Onder matig intensief bewegen, vallen activiteiten zoals wandelen en fietsen. Zwaar intensief bewegen doe je als je bijvoorbeeld voetbalt of hardloopt. Daarnaast zouden mensen ook bot- en spierversterkende oefeningen moeten doen en veel stilzitten moeten voorkomen.