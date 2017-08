Worden aardappels straks echt niet meer ziek?

ASSEN - Er wordt al lang gezocht naar een efficiënte manier om aardappels bestand te maken tegen de aardappelziekte phytophthora. Een bedrijf in Wageningen zegt dit nu voor elkaar te hebben gekregen door de genen van de aardappelplant aan te passen.

"Veredeling van aardappelen is heel moeilijk omdat het genoom ingewikkeld is", vertelt wetenschapper Geert Jan Kessel van de Wageningen Universiteit.Doordat het genoom, de verzameling van het genetische materiaal van de aardappel, ingewikkeld is, is het moeilijk alle gewenste eigenschappen, waaronder ook resistentie tegen ziektes, te kruisen in een aardappelras."Wat het bedrijf Solynta heel slim doet, is een aardappel maken die een eenvoudiger genoom heeft waardoor het hele veredelingsproces een stuk sneller en efficiënter kan."Er zijn wel resistente aardappelrassen, maar het probleem tot nu toe is dat in veel aardappelrassen vooral opbrengst, kwaliteit en kookeigenschappen belangrijk zijn. Resistentie is maar een van de minder belangrijke eigenschappen.Doordat het genoom van de aardappel zo ingewikkeld is, is het moeilijk om in een aardappelras alle belangrijke eigenschappen tegelijkertijd te laten uitkomen. "Vandaag de dag zijn alle grote aardappelrassen bijvoorbeeld nog vatbaar voor phytophthora en daardoor kan de ziekte dus toch de kop op steken", legt Kessel uit."Op dit moment worden aardappels zo'n twaalf tot twintig keer bespoten tegen de ziekte phytophthora", zegt Kessel. "Een resistente aardappel zou het leven van de aardappelteler enorm vergemakkelijken.""Ik stel me zo voor dat we straks nog maar twee of drie bespuitingen nodig hebben. Dat geeft lagere productiekosten, het is beter voor het milieu en het is ook beter voor de consument."Als de nieuwe aardappelsoort van Solynta op de markt komt kan de aardappel niet meer ziek worden van de schimmel phytophthora. Behalve als de ziekte zich weer aanpast aan de nieuwe aardappelsoort. “En phytophthora is toevallig wel heel goed in zich aanpassen”, vertelt Kessel. “Wat dat betreft blijft het toch een wedloop tussen de veredelaars en de ziekte.”Het duurt waarschijnlijk nog vier jaar totdat de nieuwe aardappelsoorten op de markt komen, denkt het bedrijf Solynta.