Groep investeerders redt modeketen Witteveen

Damesmodeketen Witteveen blijft bestaan (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

ASSEN - Damesmodeketen Witteveen gaat een doorstart maken. Een groep Nederlandse investeerders heeft het bedrijf overgenomen en wil zoveel mogelijk vestigingen openhouden.

Het bedrijf, dat in juli failliet ging, had 94 winkels. Wat de doorstart betekent voor de Drentse vestigingen in Assen, Emmen en Hoogeveen is onduidelijk. Hoeveel winkels er uiteindelijk open blijven, hangt af van onderhandelingen tussen de nieuwe eigenaren en de verhuurders van de panden waarin de winkels gevestigd zijn.



Bij Witteveen werken zo'n vierhonderd mensen. Er zijn afspraken dat 70 procent van het winkelpersoneel een nieuwe baan krijgt aangeboden. Klanten die nog cadeau- en tegoedbonnen hebben, kunnen die binnenkort weer gebruiken in de winkels. Ook de webshop van de keten gaat snel weer open.