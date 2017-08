'Al tientallen afsluiters van mestbassins en -silo's gestolen'

BORGER - Boeren en mensen in het buitengebied moeten extra goed opletten op dieven die het hebben voorzien op afsluiters van mestsilo's en -bassins. De afgelopen maanden zijn er tientallen gestolen.

Bestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord waarschuwt voor deze nieuwe vorm van criminaliteit. "Het is een opkomend probleem dat de laatste tijd stevig in opmars is. Eerst vonden de diefstallen vooral in het oosten van Groningen en Drenthe plaats, inmiddels verplaatst het probleem zich ook naar het midden van Drenthe."Vorige week was het raak aan de Meerslagenweg in Borger. Daar werd de afsluiter van een mestopslag gestolen. De kalvermest stroomde daardoor op het land en in een sloot. "Dat is het gevaar voor de boer", waarschuwt Bloemerts. "Als het mogelijk is zouden zij niet alleen de afsluiter moeten gebruiken, maar ook de hoofdafsluiter moeten dichtdraaien."De afsluiters worden waarschijnlijk gestolen vanwege de koperkleur, vermoedt Bloemerts. "Maar de afsluiters zijn niet van koper, maar van messing. Dit is een legering van zink en koper en is veel minder waard dan koper. De dieven willen het ongetwijfeld inleveren bij oud-ijzerhandelaren en er zo aan verdienen."De bestuurder van LTO Noord roept de landbouwers in het buitengebied op om oren en ogen open te houden. "Maak gebruik van buurtapps, app met collega's onderling en gebruik social media bij verdachte situaties. Vaak is het een rondreizende bende die actief is."Ook hoopt Bloemerts op schroothandelaren. "Als er afsluiters bij hen worden aangeboden, moeten zij op hun hoede zijn."