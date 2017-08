Drentse voetbalclubs dragen vaak blauw

Onder andere VV Hoogeveen speelt zijn wedstrijden in het blauw (foto: VV Hoogeveen/Albert Stegeman)

VOETBAL - Speelt uw voetbalclub in het blauw? Grote kans dat de uitshirts dit seizoen enkele keren moeten worden meegenomen. De meeste clubs in Drenthe hebben blauw als clubkleuren.

Daarmee onderscheidt Drenthe zich van grote delen van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van beslist.nl, dat de KNVB data van clubkleuren van Nederlandse voetbalclubs analyseerde.



11,8 procent van de Drentse clubs gaat in het blauw gekleed. Landelijk gezien spelen de meeste clubs (10,1 procent) in het rood. Ook blauw/witte (9,5 procent) en rood/witte (9,3 procent) tenues zijn in trek bij voetbalclubs.