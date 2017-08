Gewelddadige straatroof in Meppel: vijftien maanden cel geëist

ASSEN/MEPPEL - Tegen een 24-jarige man uit Hoogeveen eist het Openbaar Ministerie vijftien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk voor het plegen van een straatroof. Ook moet hij worden behandeld voor zijn softdrugsverslaving.

Op 17 februari dit jaar beroofde hij volgens het OM met een 17-jarige kennis uit Meppel een andere man in Meppel van een slof sigaretten. De Hoogevener ontkent de beroving, wel zegt hij dat hij de man heeft geslagen.Getuigen belden de politie toen ze op straat zagen hoe één man door twee anderen in elkaar werd geslagen. Daarna gingen de mannen er met een tas met sigaretten vandoor. Het slachtoffer liep fors letsel in zijn gezicht op. Hij vertelde de politie dat hij de sigaretten in opdracht van de Meppeler had gekocht. Daarna sprak hij met de jongen af in de stad. De Meppeler belde toen de Hoogevener. Toen die erbij kwam, ontstond het gevecht.De Hoogevener verklaarde tijdens de rechtszaak dat de 17-jarige Meppeler opeens ruzie kreeg met de andere man. Toen die de Meppeler aanviel, liep het volgens de Hoogevener uit de hand. Een passant die het gevecht zag, riep dat de mannen moesten stoppen. Daarop gingen de Hoogevener en de 17-jarige man er met de sigaretten vandoor.De Hoogevener werd op 23 februari aangehouden. Toen de politie huiszoeking bij hem kwam doen, verraadde de kat hem . De man had zich verstopt onder een stapel wasgoed. Toen de kat schrok van de politieagenten, sprintte het beestje naar boven en ging rustig bij de was zitten. Zo bracht hij de agenten bij de verdachte.Volgens zijn advocaat moet de man worden vrijgesproken van de straatroof wegens gebrek aan bewijs. De officier van justitie is het daar niet mee eens. Omdat de Hoogevener vaker veroordeeld is en in februari nog in een proeftijd liep, eiste ze ook dat hij een werkstraf van 160 uur krijgt. Die straf had hij eerder voorwaardelijk opgelegd gekregen.Zijn kennis, die tijdens het misdrijf minderjarig was, stond dinsdag achter gesloten deuren terecht. Tegen hem eiste de officier van justitie vierhonderd dagen jeugddetentie, waarvan tweehonderd voorwaardelijk.De uitspraak volgt op 31 augustus.