Vier maanden cel voor mishandelen vriendin omdat de hond snurkt

De man komt volgende week vrij (foto: ANP / Piroschka van de Wouw)

EMMEN - Een 43-jarige Emmenaar is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor mishandeling van zijn vriendin. De twee kregen op 21 april ’s ochtends vroeg ruzie over het gesnurk van hun hond, die bij hen in bed lag. Dat liep volledig uit de hand.

De man sloeg zijn vriendin, trok haar aan haar haar, boog haar vingers naar achteren en drukte de Emmense met haar gezicht in haar eigen ontlasting. Een buurvrouw die geschreeuw hoorde en die de man ook hoorde schreeuwen dat hij zijn vriendin wilde vermoorden, belde de politie.



Overlast

De man werd opgepakt en zit sindsdien vast. Buren van de twee in de wijk Emmermeer klaagden al langer over geluidsoverlast van de twee. De man en de vrouw zijn allebei verslaafd aan alcohol en de man gebuikt ook drugs. Sinds augustus 2016 woonden ze samen en sindsdien zijn over en weer ook meerdere mishandelingen geweest.



Het Openbaar Ministerie eiste, behalve celstraf, ook dat de man in een kliniek wordt behandeld voor zijn verslaving en psychische problemen. Het ging om een opname van maximaal anderhalf jaar.



Niet naar kliniek

De man zelf wil maximaal drie maanden worden opgenomen en hij wil niet meewerken aan een langere opname. Hij wil zo snel mogelijk terug naar zijn vriendin, met wie hij inmiddels trouwplannen heeft.



De rechtbank stuurt de man niet naar een kliniek, vanwege zijn gebrek aan motivatie. Omdat de celstraf die hij heeft gekregen, gelijk is aan het voorarrest, komt de Emmenaar vandaag vrij.