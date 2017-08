Fietser gewond na botsing met auto bij Berghuizen

De fietser moest met de ambulance naar het ziekenhuis (foto: Van Oost Media)

BERGHUIZEN - In het gehucht Berghuizen bij Meppel is een fietser gewond geraakt bij het oversteken van de N375. De fietser zag een automobilist over het hoofd.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor onderzoek.