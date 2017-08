Vivianne Miedema met Oranje Leeuwinnen naar Groningen

VOETBAL - De Oranje Leeuwinnen, met Vivianne Miedema uit Hoogeveen in de spits, spelen dinsdag 24 oktober de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in het stadion van FC Groningen.

“Wij hebben ons sterk gemaakt voor dit WK-kwalificatieduel in Groningen. We vinden het dan ook hartstikke mooi dat we deze vrouwen-interland hier, tijdens de herfstvakantieperiode voor Noord-Nederland, samen met de KNVB kunnen en mogen organiseren", schrijft FC Groningen-directeur Hans Nijland op de website van FC Groningen Het wordt het eerste optreden van het Nederlands vrouwenelftal in eigen land na hun onlangs behaalde EK-titel. In de finale tegen Denemarken (4-2) scoorde Miedema twee keer.Het is nog niet bekend hoe laat de wedstrijd tegen Noorwegen begint.