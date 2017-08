'Hesseler stak broer neer uit frustratie'

ASSEN/OOSTERHESSELEN - De 32-jarige man uit Oosterhesselen die wordt verdacht van het neersteken van zijn broer blijft langer vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Op 16 mei stak de man zijn 30-jarige broer neer, stelt het Openbaar Ministerie. Dat beschuldigd hem van een poging tot moord.Volgens de advocaat van de 32-jarige Hesseler handelde hij uit frustratie. Zijn jongere broer zou hem, maar ook hun moeder, tijdenlang hebben geterroriseerd en getreiterd. De mannen woonden bij hun moeder in hun en konden niet goed met elkaar door één deur.Volgens de advocaat moeten de jongere broer, het slachtoffer van de steekpartij, en twee kennissen van opnieuw worden gehoord. Volgens haar heeft de 30-jarige man tegen de twee kennissen gezegd dat zijn 32-jarige broer onterecht vastzit. De advocate wil de mannen daarover vragen stellen.De rechtbank vindt het horen van de drie mannen niet nodig. De Hesseler vrijlaten, zoals de advocate wil, kan ook nog niet. De rechtbank benadrukte dat de kans op herhaling, volgens een psycholoog die hem heeft onderzocht, groot is.De reclassering is op zoek naar een plek voor hem in een instelling voor begeleid wonen. Als die later dit jaar wordt gevonden, bekijkt de rechtbank of de man daar naartoe kan. Op 9 november behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk.De 32-jarige Hesseler verliet geëmotioneerd de zittingszaal. Hij riep dat zijn leven wordt verpest.Zijn jongere broer, die niet bij de zitting was, heeft inmiddels een straatverbod gekregen. Hij mag zijn moeder en ook zijn oudste broer, die elders in Oosterhesselen woont, niet meer opzoeken. Moeder en zoon stapten daarvoor onlangs naar de rechter , omdat de 30-jarige drugsverslaafde man hen bedreigt. Ze zijn erg bang voor hem.