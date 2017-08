Man (19) uit Emmen moet zitten voor inbraken en branden

Een 19-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot twintig maanden cel voor onder meer zeven inbraken (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Voor zeven inbraken, twee gevallen van brandstichting en mishandeling heeft de rechtbank in Assen een 19-jarige Emmenaar veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk. Ook moet de man zich psychiatrisch laten behandelen.

Alle misdrijven pleegde hij tussen juli vorig jaar en maart dit jaar. In die tijd gebruikte hij speed en had hij naar eigen zeggen geen geld. Dat was voor hem de reden om te gaan stelen.



Bedrijfsbus in brand

Hij brak in bij meerdere bedrijven op een industrieterrein in Emmen en stal onder meer vrachtwagenvelgen, stalen kabels, aanhangers en ook metalen buizen. Ook stak hij, na de diefstal van de aanhangwagen van een hovenier uit Emmen, de bedrijfsbus van de man in brand. De schade bedroeg 15.000 euro. De rechtbank vindt dat de Emmenaar daarvan 2.200 euro moet vergoeden aan de hovenier.



Wraak

In januari dit jaar probeerde hij nog een brand te stichten aan de Pioniersweg in Emmen. Daar stond het busje geparkeerd van de eigenaar van enkele crossmotoren. Nadat de Emmenaar die in het verleden had gestolen, had de eigenaar hem aangereden. Daarvoor wilde de 19-jarige man wraak nemen. Dat mislukte, want het vuur doofde vanzelf.



Ook mishandelde de Emmenaar een vrouwelijke kennis. Op eerste kerstdag vorig jaar ergerde de man zich aan haar. Voor hem genoeg reden om haar meerdere trappen te geven.