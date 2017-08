In beeld: dit soort afval verdwijnt in kledingcontainers

ASSEN - Bij kledingsorteerbedrijf Sympany komt regelmatig afval tussen de gedoneerde kleding terecht.

Zo werd bij het inzamelingsbedrijf in Assen al een dode hond gevonden, gooide iemand blikken gele verf in de container en lag vandaag nog een kapot beeldscherm op de loopband van het bedrijf.Eerder vandaag werd bekend dat het textielsorteercentrum van Sympany in Uithuizen is gesloten. De veiligheid van werknemers kwam daar in gevaar door grote hoeveelheden luiers, rot voedsel en glas tussen de kleding. In Uithuizen werken vooral mensen van de sociale werkplaats. "Ze stonden huilend naast de kledingcontainers", zegt Jan-Maarten Zeldenrust van het kledinginzamelingsbedrijf. "De werknemers wilden gewoon niet meer naar hun werk."Meer dan tien procent van de inhoud van kledingcontainers in Noord-Nederland is geen kleding, maar afval. En dat is een probleem, zegt directeur Marc Vooges van kledingsorteerbedrijf Sympany. Hij roept mensen daarom vooral op om kleding te doneren in stevige en goed gesloten zakken. "Stel je voor dat er weer een blik verf open gaat. Dan komt dat op het plastic en dan is het textiel in elk geval nog waardevol voor ons." En dus ook voor mensen in Oost-Europa en Afrika, naar wie de kleding toe gaat.