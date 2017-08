Financiële huishouding FC Emmen volgens KNVB voldoende

FC Emmen zit in de veilige categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

VOETBAL - FC Emmen is door de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 2 van de licentiecommissie. Dat betekent dat de financiële huishouding van de club uit Emmen 'voldoende' is.

De voetbalbond maakte vanmiddag de nieuwe indeling openbaar. Profclubs worden drie keer per jaar tegen het licht gehouden. De licentiecommissie stelde de indeling samen op basis van de begroting van dit seizoen (2017/2018). FC Emmen zit samen met negentien andere profclubs in categorie 2.



Hieronder de indeling van de betaaldvoetbalclubs:

Categorie 3 (goed): Ajax, Almere City, AZ, SC Cambuur Leeuwarden, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, PSV, VVV-Venlo en Willem II.



Categorie 2 (voldoende): FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, Fortuna Sittard, De Graafschap, Helmond Sport, Heracles Almelo, MVV Maastricht, NAC Breda, N.E.C, FC Oss, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam en PEC Zwolle.



Categorie 1 (onvoldoende): Geen.



"De licentiecommissie deelt Roda JC en ADO Den Haag vooralsnog niet in. De definitieve besluitvorming vanuit de licentiecommissie met betrekking tot beide clubs volgt op een later moment", aldus de KNVB.