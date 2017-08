Verdachte geweld Elim vast voor poging tot doodslag Hoogeveen

ASSEN/ELIM - De 21-jarige man uit Elim, die wordt verdacht van geweld tegen hulpverleners met oud en nieuw, zit vast vanwege een poging tot doodslag in Hoogeveen.

Dat bleek vandaag in de rechtbank, waar de man moest terechtstaan voor het geweld in de nieuwjaarsnacht in Elim . De zaak ging niet door omdat de rechtbank hem tegelijkertijd wil behandelen met de Hoogeveense zaak.De man werd eind juli opgepakt voor de poging tot doodslag in Hoogeveen. Hij zou met twee andere mannen van 18 en 19 uit Hoogeveen een 41-jarige man in elkaar hebben geslagen. Dat gebeurde in de nacht van 1 op 2 juli aan de Hoofdstraat. Ze sloegen de man onder meer met een kilo’s zwaar kettingslot. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis.In de nieuwjaarsnacht in Elim zou de man zwaar vuurwerk, stenen en flessen naar agenten, brandweermensen en dorpsgenoten hebben gegooid. Een vuurwerkbom ontplofte voor de voeten van een lid van de Mobiele Eenheid.De Elimmer maakte deel uit van een groep van bijna zeventig jongeren die zich tegen de politie en de brandweer keerde toen die kwamen om een illegaal vreugdevuur in het dorp te blussen. In totaal werden elf jongeren tussen de 15 en de 30 jaar opgepakt. Negen van hen worden daadwerkelijk vervolgd. Wanneer zij voor de rechter komen, is nog niet bekend.De 21-jarige Elimmer zat ook na zijn arrestatie op 1 januari een tijd in voorarrest. Nadat hij vrijkwam, werd hij betrapt met drank op achter het stuur, waarna hij weer in de cel belandde. Korte tijd later bepaalde de rechtbank dat hij weer onder voorwaarden vrijkwam. De officier van justitie kreeg in juli bericht van de reclassering dat ze niet meer wisten wat ze met de Elimmer aan moesten, omdat hij onhandelbaar was. Medewerkers voelden zich geïntimideerd en bedreigd.Kort daarna werd hij opgepakt voor de poging tot doodslag in Hoogeveen. Volgens advocaat Tineke Pieters was haar cliënt niet degene die sloeg, maar stond hij er wel bij. De man blijft voorlopig vastzitten. De rechtszaak tegen hem wordt 16 januari inhoudelijk behandeld.