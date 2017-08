Noorden wil klimaatdoelstellingen een duw in de rug geven

Tijdens de top wordt gekeken hoe kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstelling (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

GRONINGEN - Bedrijven, organisaties en overheden gaan op 9 november in Groningen met elkaar praten om te kijken hoe het Noorden kan bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Dat gebeurt tijdens de Noordelijke Klimaattop.

"Dit is keihard nodig", zegt gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen, die de top samen met de provincies Drenthe en Friesland organiseert. "We gaan kijken wat de nationale klimaatdoelstellingen voor het Noorden betekenen en hoe we die nog een extra duw kunnen geven."



Uitdagen

Tijdens de klimaattop zijn allerlei organisaties aanwezig. Homan hoopt er nieuwe partijen te horen. "Het is belangrijk dat je niet altijd dezelfde personen of bedrijven hoort over het klimaat. We willen andere partijen ook uitdagen om er mee aan de slag te gaan." Anderzijds ziet ze kansen om partijen te inspireren. "Er gebeurt veel op klimaatgebied, maar niet iedereen is er even goed mee bezig. Hier kunnen bedrijven bijvoorbeeld delen over hoe je goed energie kunt besparen en of bijvoorbeeld kunt opslaan."



Thema's

Naast de discussies zullen innovaties uit Noord-Nederland op de top worden getoond. Thema's zijn duurzaam produceren, energiebesparing in de industrie, slim besparen in de gebouwde omgeving, balanceren en aangrenzende thema's, zoals landbouw en verkeer en vervoer.