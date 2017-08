Ex-kliniekbewoner vrijgesproken van rijden in gestolen auto

De rechtbank acht heling niet bewezen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 28-jarige oud-inwoner van Assen hoeft niet de cel in voor het rijden in een gestolen auto vorig jaar december, bepaalde de rechtbank vandaag.

De man zat na een veroordeling voor een reeks diefstallen met geweld in een psychiatrische kliniek in Assen. Hij had zes jaar cel gekregen en zat het laatste deel daar uit om behandeld te kunnen worden.



Auto van medebewoner

Hij had veel vrijheid tijdens die behandeling en mocht 1 december ook naar Groningen om zijn nichtje op te zoeken, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Naar eigen zeggen vroeg hij een medebewoner of die een auto had en kreeg hij die ook mee. Op de terugweg hield de politie hem aan: de auto stond als gestolen geregistreerd. Eind november was hij tijdens een proefrit gestolen.



Twee maanden cel geëist

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee maanden cel tegen de man, die tegenwoordig in Zwolle woont, voor heling. Volgens het OM had hij moeten controleren of zijn medebewoner wel eerlijk aan de auto gekomen was.



De rechtbank was het daar niet mee eens. Die oordeelde dat er voor de man geen aanleiding was om te vermoeden dat de wagen gestolen was. Om heling te bewijzen moet dat wel het geval zijn.