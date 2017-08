Straf voor in elkaar slaan jonge shisha-penverkoper

Een 30-jarige man sloeg een 15-jarige jongen vanwege het verkopen van shisha-pennen aan zijn zoontje (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Een 30-jarige Assenaar is voor het aftuigen van een 15-jarige jongen veroordeeld tot 75 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk. Ook moet hij een werkstraf van honderd uur uitvoeren en krijgt hij reclasseringstoezicht.

De man sloeg de jongen in elkaar nadat hij had ontdekt dat de tiener shisha-pennen had verkocht aan zijn 8-jarige stiefzoontje. In de rechtbank verklaarde hij twee weken geleden dat hij de jongen een lesje wilde leren.



E-sigaret

Shisha-pennen zijn een soort e-sigaretten zonder tabak en nicotine. Sinds vorig jaar is de verkoop ervan aan jongeren onder de 18 verboden in ons land.



Geweld

Die man en de jongen ontmoetten elkaar op 15 mei op een veldje aan de Pelikaanstraat in Assen. Daar gebruikte de 30-jarige man meteen geweld. Toen de jongen probeerde te vluchten, gooide de Assenaar hem op de grond. Daarna schopte hij het slachtoffer in de zij en sloeg hij hem meerdere keren. De jongen liep blauwe plekken en kneuzingen op.



De agressieve Assenaar wordt inmiddels psychiatrisch behandeld. Hij moet het slachtoffer ruim 450 euro schadevergoeding betalen.