Top Gun boven Drenthe: F-16-vliegers volgen loodzware opleiding

ASSEN/LEEUWARDEN - Drenthe is de komende weken het toneel van een oorlog in de lucht. U merkt er niets van, maar voor een groep F-16-vliegers is het levensecht.

De zestien beste piloten uit Europa volgen boven onze provincie de opleiding tot instructeur. De zogeheten Fighter Weapon Instructor Training. De deelnemers komen uit Noorwegen, Denemarken, Portugal, België en Nederland.Het is volgens oefenleider majoor Nick de zwaarste training die bestaat voor een gevechtsvlieger: "We leiden de mensen hier op tot professor in de F-16-kunde."De opleiding mag dan zwaar zijn, veel afvallers zijn er niet. "Dat heeft vooral te maken met de goede voorselectie", zegt de oefenleider. De opleiding is namelijk niet voor iedere F-16-vlieger weggelegd. "Deze mannen zijn de beste van de beste."Een zware opleiding en straaljagers. Het roept bij veel mensen beelden op uit de film Top Gun , die in de jaren '80 een grote hit was. Het is wel een beeld dat majoor Nick graag wil nuanceren."De mannen maken lange dagen, waarvan het echte vliegen eigenlijk maar een klein onderdeel is", zegt de majoor. De vliegers krijgen veel theorie en vliegen maar een paar uur per dag. "En 's avonds hebben we geen tijd om met een mooi pak aan in de bar rond te hangen, zoals in de film wel gebeurt."De straaljagerpiloten leren deze week alles over het ontwijken van raketten. "We weten allemaal wat er met vlucht MH17 is gebeurd. Als zo'n BUK-raket op een straaljager wordt afgeschoten, willen we ons daar tegen kunnen verdedigen", zegt majoor Nick.In Drenthe staan geen lanceerinstallaties. Toch is voor de vliegers alles levensecht, aldus de leider van de oefening. "We werken met een soort augmented reality, oftewel toegevoegde realiteit, net als bij Pokémon GO. De vliegers zien op hun scherm een raketinstallatie terwijl die er eigenlijk niet staat."