Het Jan Kruis Museum lijkt er echt niet meer te komen

WESTERBORK - Voorlopig komt er geen speciaal museum voor het werk van striptekenaar Jan Kruis in Westerbork. De stichting die het museum zou opzetten heeft zichzelf opgeheven omdat er niet genoeg vooruitgang werd geboekt.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Een dag na het overlijden van Jan Kruis maakte zijn goede vriend John Croezen bekend dat er een start-up museum zou komen in het oude gemeentehuis van Westerbork. Het had een "semi-permanente tentoonstelling van zo'n beetje al zijn werk" moeten worden, vertelde Croezen toen.Al tijdens zijn leven wilde Jan Kruis graag dat al zijn werk samen zou worden tentoongesteld in Westerbork. Er zou een heus Jan Kruis Museum moeten komen, maar ongeveer een half jaar voor zijn dood werd duidelijk dat daarvoor niet genoeg geld was . Toch was Jan Kruis er altijd van overtuigd dat 'zijn' museum er zou komen; "Het is gewoon té leuk", zei hij daarover."De gemeente wilde er geen geld aan besteden. Dat is heel jammer, want er is negen jaar aan gewerkt. We hadden het heel graag naast het knipselmuseum in Westerbork willen hebben," vertelde Els Kruis, de vrouw van Jan, laatst aan RTV Drenthe.Het start-up museum moest een tussenoplossing zijn vanuit waar gewerkt kon worden naar een permanent museum. Maar ook dat wordt nu op de lange baan geschoven.In de krant zegt de voorzitter van de stichting die verantwoordelijk was voor de oprichting van het museum dat hij het heel jammer vindt dat het museum er voorlopig niet komt.Het start-up museum zou voor de zomer open gaan, maar dat lukte niet. De stichting die verantwoordelijk was voor de oprichting van het museum was daar al sinds 2008 mee bezig en vond dat er niet genoeg beweging in zat. Daarom is de stichting nu opgeheven, vertelt de voormalig voorzitter aan de krant.