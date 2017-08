Sportfotograaf Klaas Jan van der Weij komt met oeuvrewerk Sportret

SPORT - "Voor een goede foto moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Ik ben geen technische fotograaf. Ik ben autodidact en doe alles op gevoel." Dat zegt sportfotograaf Klaas Jan van der Weij (64). Volgende maand komt zijn overzichtsboek Sportret uit. Daarin staan de mooiste foto's uit z'n ruim dertigjarige carrière.

De eerste vijftien jaar van z'n leven woonde Van der Weij in Emmen. Als couveusekindje lag hij in het Diaconesse ziekenhuis. Maar na thuiskomst kon hij al snel weer retour. Als gevolg van een lekkende hete kruik liep hij brandwonden op. "Ik heb meteen al leren knokken. Dat kan ik wel. Dat doe ik nu nog."Van der Weij woonde op drie verschillende plekken in Emmen. Hij had er een 'geweldige jeugd'. "Als ik vanuit Amsterdam naar het Noorden rijd, voel ik wanneer ik over de grens met Drenthe rijd. Ik voel me dan heerlijk relaxed".Ook de liefde voor de mooie plaatjes ontstond in Drenthe. Als jongetje van negen reed hij op z'n fietsje een paar keer per week naar de vestiging van het Nieuwsblad van het Noorden aan de Wilhelminastraat. Hij vergaapte zich daar aan de foto's van over de hele wereld. "Die foto's werden geseind. Dat ging natuurlijk heel anders dan nu. Die foto's hingen er soms maanden", mijmert Van der Weij.Met een foto van drievoudig Tourwinnaar Greg Lemond won de oud-Emmenaar in 1991 de World Press Photo Award. "Het was in de kleedruimte na afloop van Parijs-Roubaix. Het is net een slachthuis. Lemond zat tussen het kille graniet. Helemaal kapot was hij. Hij had z'n mond vol en kon niet eens meer kauwen. Er viel precies een straal licht door een dakraam op hem. Prachtig."Het overzichtsboek Sportret toont 200 bijzondere foto's uit de carrière van Van der Weij. Op de voorkant prijkt een foto van een wheeler die hij gemaakt heeft tijdens de Paralympics in Londen. "Ik ben tien keer naar de Olympische Spelen geweest, 23 keer naar de Tour de France. Ik ben naar EK's en WK's voetbal geweest. Maar de Paralympics in Londen vond ik het mooiste. Prachtig. Een fijne sfeer en je bent een stuk vrijer om te werken. Bij de Tour zijn inmiddels zoveel regeltjes", verklaart Van der Weij.De foto's worden afgewisseld met tekstbijdrages van ondermeer Mart Smeets, Bert Wagendorp, Jeroen Stekelenburg, Marije Randewijk, Gio Lippens en Wilfried de Jong. Ook staan er interviews in met turner Epke Zonderland en wielrenner Robbert Geesink. Het boek komt in september in de winkels.