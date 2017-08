Bomen maken plaats voor heide in Midlaren

Projectleider John Dijkema met buurtbewoners Willem Bok en Alof Boer (foto: Erwin Kikkers / RTV Drenthe)

MIDLAREN - In het Vijftig Bunder in Midlaren wordt acht hectare bos gekapt. "Her en der in het bos staan rode strepen. Zo weet de aannemer; dit mag allemaal weg", vertelt projectleider John Dijkema van Natuurmonumenten.

In overleg met de omwonenden heeft Natuurmonumenten besloten dat er weer meer ruimte voor heide moet komen in het gebied. "Oorspronkelijk was er veel heide, maar een deel is geleidelijk dichtgegroeid met het bos", legt Dijkema uit.



Samen met omwonenden

Vanaf deze week zijn de werkzaamheden goed te zien, en te horen, in Midlaren. Omwonenden zijn erg betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Ze hebben meegeholpen bij het maken van de plannen en zijn straks ook belangrijk bij het onderhoud van het Vijftig Bunder.



"Wat door de bewoners bedacht is, is voor bijna 95 procent overgenomen in het huidige plan van Natuurmonumenten", vertelt omwonende Willem Bok. "De meeste mensen zijn wel positief over het plan", vertelt een andere buurtbewoner, Alof Boer. "Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die het jammer vinden dat er bomen verdwijnen."