Man uit Vlagtwedde aangehouden na wilde achtervolging in Gieten

De man probeerde onder meer via een fietspad en het treinspoor te vluchten (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

GIETEN - In Gieten is afgelopen nacht een man uit Vlagtwedde aangehouden na een achtervolging. Toen de politie hem wilde controleren reed de man er snel vandoor.

De 28-jarige man negeerde verschillende stoptekens, slingerde over de weg en probeerde met hoge snelheid aan de politie de ontkomen.



Hij probeerde van Gieten richting Gieterzandvoort te ontsnappen en reed daarbij onder andere over een fietspad. Tijdens zijn vlucht deed hij de verlichting van de auto uit en botste daardoor bijna op een politieauto die hem tegemoet kwam.



Over het spoor

Bij een spoorwegovergang in Wildervank sloeg hij op de overgang linksaf en reed zo'n honderd meter over het treinspoor. Uiteindelijk kwam hij tot stilstand en vluchtte het donker in. Om de man te vinden besloot de politie een politiehond in te zetten. Die vond en greep de man, die verstopt zat in het struikgewas.



De Vlagtwedder bleek onder invloed te zijn van GHB, zijn rijbewijs was ongeldig en de auto had een vals kenteken. Daarnaast wordt hij verdacht van het plegen van diverse verkeersovertredingen tijdens de achtervolging en het negeren van een stopteken.