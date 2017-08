Groninger aangehouden in Assen na bedreigen verkeersregelaar

De man reed met hoge snelheid in op de verkeersregelaar en kwam later terug met een mes (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 66-jarige man uit Groningen is vanochtend op de A28 bij de afslag Assen-Zuid aangehouden omdat hij eerder vandaag een verkeersregelaar had bedreigd.

De man reed vanmorgen op de Aweg in Groningen met hoge snelheid in op een verkeersregelaar. De verkeersregelaar werd niet geraakt, maar ze kregen wel ruzie. Daarbij gedroeg de 66-jarige Groninger zich agressief, vertelt een woordvoerder van de politie.



Bedreigd met mes

Uiteindelijk reed de man weg, maar later kwam hij terug met een groot mes waarmee hij de verkeersregelaar bedreigde. Die belde vervolgens de politie en de Groninger ging er opnieuw vandoor. Bij Assen kon de man door de politie worden aangehouden. Het mes lag nog in zijn auto.