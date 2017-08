Stelling: Bij overlast moeten honden sneller worden weggehaald

ASSEN - Het stadsbestuur van Zwijndrecht, in Zuid-Holland, wil dat in de toekomst blaffende honden gemakkelijker bij hun baasjes kunnen worden weggehaald.

Als de politie vier waarschuwingen heeft gegeven nadat de hond voor flinke overlast heeft gezorgd, moet de eigenaar de hond inleveren.Het plan is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders omdat bewoners van een wijk in de stad al lange tijd klagen over blaffende honden. De politie zegt nu niet genoeg middelen te hebben om tegen de baasjes op te treden Wat vindt u van het idee van het stadsbestuur in Zwijndrecht. Moeten honden na vier waarschuwingen bij hun baasjes worden weggehaald als ze veel overlast veroorzaken?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.