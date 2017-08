Jan Roelof Kruithof (80) zesde bij WK tijdrijden Masters

Jan Roelof Kruithof (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Oud-marathonschaatser Jan Roelof Kruithof uit Havelte is vandaag zesde geworden bij het WK tijdrijden voor Masters. In het Oostenrijkse St Johann kwam de 80-jarige Drent tot een gemiddelde van 33 kilometer per uur. De tijdrit ging over 20 kilometer.

Geschreven door Karin Mulder

De wereldtitel ging naar Duitsland. Met een gemiddelde van 35 kilometer per uur was de eveneens 80-jarige Arnold Witti de snelste. Gevolgd door zijn landgenoot Horst Boehme. Hij moest 9 seconde toegeven. De Tsjech Jan Svejstil won het brons.



Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de Alternatieve Elfstedentocht op de schaats. Ook won hij vier keer de Oldambtrit en vestigde hij in Italië een record voor de langste schaatsafstand. In 24 uur reed hij ruim 655 kilometer.