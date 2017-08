Beroemde historische treinen te gast op verjaardagsfeest museumspoorlijn STAR

Sander Husen van de Stoom Stichting Nederland bij sneltreinstoomloc 01 1075 (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) De 01 1075 is klaar om opgestookt te worden voor de rit naar Stadskanaal (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Marius van Rijn bij de trots van de Stoomtram Hoorn Medemblik: Bello loc 7742 (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Bello is één van de weinige NS stoomlocomotieven die aan de sloper ontsnapten (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Machinist Michiel Dermois uit Wijster (rechts) bij de gerestaureerde loc 2454 (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Loc 2454 wacht op revisie van haar draaistellen in Roosendaal (foto: Michiel Dermois)

STADSKANAAL - De twee snelste en de bekendste stoomlocomotieven van ons land zijn te gast tijdens het 25-jarig jubileum van museumspoorlijn STAR op de Drents-Groningse grens.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Sneltreinstoomlocomotief '01 1075' van de Stoom Stichting Nederland (SSN) en 'Bello 7742' van de Stoomtram Hoorn-Medemblik komen naar Stadskanaal. De STAR viert haart verjaardag op 16 en 17 september met het evenement Stadskanaal onder Stoom. Behalve de eigen historische treinen, zijn ook die van andere railmusea te gast.



Bruut geweld te gast

2.400 pk, 200 ton zwaar en een snelheid tot 140 kilometer per uur: de grootste en snelste stoomlocomotief in ons land is van de SSN uit Rotterdam. De naam: 01 1075. Van oorsprong reden deze Duitse locomotieven onder meer op de lijn van Rheine naar Emden. Drentse vakantiegangers konden tot 1975 in Meppen de zware locomotieven tegenkomen. Toen de Duitse spoorwegen ook afscheid hadden genomen van de stoomlocomotieven, kocht de SSN de hardloper. Na een grote restauratie rijdt de snelle stoomlocomotief sinds 1992 met lange historische excursietreinen in Nederland en Duitsland.



De SSN neemt op 16 september publiek uit de Randstad mee en rijdt dwars door Nederland op weg naar het feest van de STAR. Reizigers zitten onder meer in eersteklasrijtuigen uit 1934 met pluche banken van de Belgische spoorwegen. De trein komt ook door Drenthe. Bezoekers van Stadskanaal onder Stoom kunnen ook een rit meemaken op de STAR-spoorlijn. Zondag 17 september rijdt de 01 1075 met haar gasten weer terug naar thuisbasis Rotterdam.



Iedereen kent Bello

De bekendste stoomtrein van ons land is ongetwijfeld Bello 7742 van de Stoomtram Hoorn-Medemblik. Dat museum restaureerde de stoomlocomotief, nadat het jarenlang als monument had staan wegroesten op een plein in Bergen. Daar was de locomotief terechtgekomen, nadat de Nederlandse Spoorwegen afscheid hadden genomen van de stoomtractie en ook de locomotievenserie 7700, waar Bello toe behoorde, naar de sloper ging. Bello ontkwam als enige aan de snijbrander.



De Bello's reden vroeger vooral op lokaalspoorlijnen en tramlijnen, ook in Drenthe en Groningen. Doordat de locomotieven op de tramlijnen vaak hun stoombel gebruikten kregen ze de bijnaam Bello. Die naam leefde voort omdat de stoomlocomotieven tot 1955 bleven rijden op de, bij badtoeristen populaire, tramlijn van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Daarnaast is Bello het rolmodel van kinderen om een stoomlocomotief te tekenen.



Diesellocomotief van de Schoonebeker olietrein

"Als hij klaar is gaan we naar het Noorden, naar de verjaardag van de STAR." Dat beloofde de Beiler treinmachinist Michiel Dermois vorig jaar toen hij met een team van vrijwilligers de historische Nederlandse diesellocomotief 2454 van de ondergang redde. Dermois vond de locomotief op een verlaten station in België. De trein kon niet eens meer zelf rijden en roestte aan alle kanten. In een recordtempo maakten de Beilenaar en zijn vrijwilligers de locomotief weer rijvaardig.



De locomotief behoort tot de serie 2400. Het waren de eerste diesellocomotieven die de Nederlandse Spoorwegen in de jaren '50 van de vorige eeuw aanschaften om de stoomlocomotieven te vervangen: 130 stuks werden in Frankrijk speciaal voor de NS gebouwd. De Nederlandse Spoorwegen reden veel met goederentreinen. In Drenthe reden ze onder meer de Schoonebeker olietreinen.



Rijden doet de 2454 ook, hoewel: de wielen van de locomotief krijgen momenteel een opknapbeurt, dus hopelijk is dat op tijd klaar voor het treinenfeest van de jarige STAR in Stadskanaal.



Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde

Helaas er er ook een afzegging. Het lukt de Eisenbahnfreunde Hasetal uit het Duitse Haselünner niet om met hun stoomlocomotief 'Niedersachsen' te komen. De locomotief kreeg deze zomer groot onderhoud, maar de Eisenbahnfreunde kwam gaandeweg de restauratie steeds nieuwe problemen tegen. Kortom: de stoomlocomotief is nog niet rijvaardig en komt niet naar Stadskanaal.



Alles uit de kast

De museumspoorlijn STAR trekt zelf op 16 en 17 september alles wat kan rijden uit de kast, waaronder de imposante stoomlocomotief '52 8060'. Ook de nieuwste aanwinst, de 104 jaar oude vuurloze stoomlocomotief die de STAR heeft over genomen van de SSN, zal dan voor het eerst rijden. Ook de historische zware diesellocomotief 'NS 2278' zal treinen gaan trekken.