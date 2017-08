Noordenveld wil met Assen werken aan veiliger Koelenweg

De Koelenweg (foto: Google Streetview)

ASSEN - De gemeente Noordenveld is bang dat de Koelenweg de komende tijd nog gevaarlijker wordt.

Hoewel dat niet de bedoeling is, nemen veel inwoners van de wijk Kloosterveen in Assen die weg om in Norg of Veenhuizen te komen. Door dit sluipverkeer staat de weg al jaren bekend als een gevaarlijke weg voor fietsers.



Als de wijk Kloosterveen wordt afgerond, komt er nog meer fietsverkeer over de weg. De gemeente Noordenveld wil daarom met de gemeente Assen overleggen hoe de Koelenweg veiliger gemaakt kan worden. De gemeenten zijn allebei eigenaar van een helft van de weg.