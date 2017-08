Live: rechtszaak over de exploitatie van de TT Hall [gesloten]

ASSEN - TT Vastgoed wil de TT Hall in Assen laten ontruimen vanwege een forse huurachterstand. De eigenaar van het beurscomplex wil dat via een kort geding voor elkaar krijgen.

TT Exploitatie, het bedrijf van exploitant Gerard Stamsnijder, runt de TT Hall en kampt volgens stukken van de rechtbank met een huurachterstand van ruim 1,5 miljoen euro . Uit de stukken blijkt verder dat het bedrijf van Stamsnijder volgens TT Vastgoed 34 maanden geen huur betaald heeft.Verslaggever Marjolein Knol is bij het kort geding en doet live verslag via Twitter.De TT Hall is een initiatief van Stamsnijder. Hij heeft Dirk Lips, directeur van Libéma Vastgoed, in 2007 gevraagd om samen de ontwikkeling en exploitatie van de TT Hall te doen. Dat resulteerde in een bv (Outdoor Experience) waarbij de aandelen gelijk werden verdeeld.In datzelfde jaar werden leningen van in totaal zeven miljoen euro afgesloten voor het ontwikkelen van de TT Hall. TT Vastgoed zou de leningen afbetalen uit de huurinkomsten van het beurscomplex.Maar de inkomsten uit de exploitatie van de TT Hall waren volgens de stukken niet hoog genoeg om aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen. Daardoor konden de leningen niet worden afbetaald. Stamsnijder heeft daarom in 2009 in overleg met Lips afgesproken de risico's van de exploitaties over te nemen.Ook Stamsnijder kon niet voldoen aan de huurverplichtingen. Uiteindelijk dwong Lips via de rechter een algemene vergadering van aandeelhouders af. Daar werd Stamsnijder vorige maand ontslagen als statutair bestuurder van Outdoor Experience.TT Vastgoed wil ontruiming van de TT Hall door TT Exploitatie en verwacht dat het beurscomplex voor een goede prijs kan worden verkocht. Een andere mogelijkheid is het zoeken naar een nieuwe exploitant.Als de rechter instemt met ontruiming, wil TT Vastgoed het beurscomplex het liefst binnen twee dagen na afspraak leeghalen. Stamsnijder is niet onder de indruk en kijkt vol goede moed naar de rechtszaak van aanstaande woensdag. "Ik ben nergens bang voor", aldus de exploitant.