Fietsend stel uit Zeegse terug uit Georgië: Het had verkeerd af kunnen lopen

ZEEGSE - Een maand geleden vertrokken Judith Zielstra en haar man Rick Ollebek naar Georgië voor een zware fietstocht door de Kaukasus. Te zwaar, zo bleek, want ze moesten vroegtijdig afstappen.

De rijstijl in Georgië viel zo tegen, dat had verkeerd kunnen aflopen. Judith Zielstra

Het stel had zich als doel gesteld te fietsen over de Georgian Military Highway, de oude weg van Rusland naar Georgië waar de troepen overheen werden bewogen. "Dat was volgens de boekjes gevaarlijk, maar we gingen er prima doorheen. Er waren wel vreselijke hellingen, maar ook goed asfalt."Uiteindelijk deed het tweede deel van de reis het stel de das om. Een combinatie van extreme hitte en levensgevaarlijk verkeer werd ze te veel. Daarnaast konden ze vanwege de steile berghellingen niet meer langs de weg kamperen. "Met het verkeer viel het wel mee, want de weg was onverhard, maar de hellingen waren soms 18 of 19 procent. Dan moet je van je fiets af en met vijftig kilo bepakking en al duwen. Toen zijn we gestopt."Dat Zielstra en Ollebek stopten is een zeldzaamheid. Eerder doorkruisten ze al landen als Oezbekistan en Kirgizië op de fiets. "We zijn vaker in Centraal Azië geweest, in landen met weinig wegen waar paard en wagen tot zwaar vrachtverkeer gebruik van maakt. Maar in die landen vinden ze je vaak zo interessant dat ze met een boog om je heen rijden. Maar de rijstijl viel in Georgië zo tegen, het had verkeerd kunnen aflopen."Het stel heeft geen spijt van de reis of de beslissing eerder terug te komen. "Het moet wel leuk blijven, dus het is een goede beslissing geweest om terug te gaan. Je moet vaak hard werken om op mooie plekken te komen en we hebben ook hele leuke momenten gehad. De mooiste bloemen staan vaak aan de rand van de afgrond."