Alle hoop op Jan Kruis Museum nog niet verloren

GRONINGEN - Hoewel de stichting Jan Kruis Museum zichzelf heeft opgeheven, gaat de stichting Jan Kruis Collectie door. De hoop op een Jan Kruis Museum is daarmee nog niet verloren. "De bal ligt nu echt bij ons", zegt woordvoerder Frans le Roux.

"Ik wist het al een tijdje, maar het opheffen van de stichting Jan Kruis Museum was een behoorlijke schok voor mij. Het was nogal onverwachts", vertelt Le Roux.De museumplannen staan tentoongesteld op de tijdelijke Jan Kruis-expositie in het Stripmuseum in Groningen. Le Roux werkt daaraan mee en stelde via de stichting Jan Kruis Collectie werk beschikbaar. "Het loopt hartstikke goed. Er komen duizenden mensen op af en het is nu ook verlengd tot januari."Al vanaf 2008 zijn er plannen voor een Jan Kruis Museum. Maar volgens Henk van Hooft van de museumstichting kwam er te weinig geld beschikbaar van ondernemers in Westerbork om de gemeente en andere subsidiegevers over de brug te halen.Le Roux is daarover verbaasd: "Ik betwijfel dat een beetje, ik heb de indruk van ondernemers dat ze er enorm veel zin in hadden. Ik heb alleen mondelinge bedragen gehoord van 20.000 of 30.000 euro. De ondernemers waren behoorlijk hot. Ze vonden het fantastisch, want het zou ook het toerisme een flinke boost geven in Westerbork."Le Roux denkt niet dat het nog zin heeft om weer naar de gemeente Midden-Drenthe te stappen om alsnog financiële steun los te trekken. Hij vestigt zijn hoop liever op andere gemeenten. "Kijk we hebben een heel spectaculair museum-idee ontworpen met allemaal interactieve opstellingen en noem maar op. Het kost wel wat, maar je hebt dan ook wat."Inmiddels zijn er wel contacten om de tijdelijke expositie in het Stripmuseum een vervolg te geven in de Kunsthal in Rotterdam. "Maar ze hebben gezegd: we moeten kijken hoe ons programma volgend jaar wordt, dus zeker is het nog niet", aldus Le Roux.