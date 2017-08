Beroemde gans Niels blijft in Drenthe: 'Dit leven moet je hem niet ontnemen'

DALEN - Twee maanden geleden was gans Niels even landelijk nieuws. Hij kwijnde weg bij een rotonde in Maasbree en kreeg een nieuw tehuis bij de stichting Akka's Ganzenparadijs in Dalen. "We hebben besloten hem hier te houden", aldus Trizin Hof.

In Limburg was de gans eenzaam; in Drenthe heeft hij het inmiddels prima naar zijn zin tussen de soortgenoten. In Limburg was hij niet gelukkig en zocht hij gezelschap bij een lantaarnpaal. Het was de bedoeling dat Niels in Dalen weer 'aan de vrouw' zou komen. "Dat is nog niet helemaal gelukt. Maar hij heeft wel vrienden gemaakt", weet Hof.Volgens Hof heeft Niels het goed naar z'n zin in een groep vrijgezellen mannen. "Hij is best wel dominant, hij staat zijn mannetje. Ja, mogelijk vindt hij mannen net zo leuk als vrouwen. Maar dat maakt niet uit, dat laten we hem lekker zelf uitzoeken."Hof is nog altijd verbaasd over de grote mediahype die ontstond, ook omdat sommige inwoners van Maasbree wilden dat Niels hoe dan ook terug zou keren. "Laat die mensen eerst eens komen kijken voor ze oordelen. Dit leven moet je hem niet ontnemen. Mensen zouden zich beter druk kunnen maken om al die duizenden ganzen die vergast worden."