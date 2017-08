Twee 16-jarige meisjes uit Assen vermist

ASSEN - De politie in Assen is op zoek naar twee 16-jarige meisjes.

De twee, Berdina en Rosanne, vertrokken vandaag samen uit Assen-Oost en zijn sindsdien spoorloos.Wie de meisjes heeft gezien of informatie heeft over hun verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie, via telefoonnummer: 0900-8844.