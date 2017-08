'Pluimveebedrijven lijden al 33 miljoen schade door fipronil'

Per bedrijf kan het schandaal naar schatting al 220.000 euro kosten. (foto: Edwin van Stenis)

ASSEN - Pluimveebedrijven hebben door de ontdekking van met fipronil besmette eieren al ongeveer 33 miljoen euro schade geleden.

Gemiddeld kost het schandaal een betrokken bedrijf 120.000 tot 220.000 euro, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.



Blokkade helft van kostenpost

Bijna de helft van de kostenpost, 16 miljoen euro, is het gevolg van de blokkade die de bedrijven werd opgelegd toen het verboden bestrijdingsmiddel daar gebruikt bleek. De maatregelen die nodig waren om de bedrijven weer schoon te maken zijn verantwoordelijk voor de rest van de rekening.



De raming van Van Dam houdt geen rekening met schade die later nog kan optreden. De reputatie van het Nederlandse ei kan bijvoorbeeld zijn geschaad, en dat kost boeren misschien klandizie. Ook is nog onduidelijk hoe hard fokkers en winkels zijn getroffen.



Er zijn tot nu toe 258 pluimveebedrijven geblokkeerd. Een deel is inmiddels weer vrijgegeven.