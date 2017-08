Veen in Nederland stoot steeds meer CO2 uit

ASSEN - Veengebieden in Nederland stoten steeds meer CO2 uit. Door klimaatverandering zal die uitstoot uit het veen ook flink toenemen, mogelijk zelfs met 70 procent deze eeuw.

Volgens onderzoekers is het daarom van groot belang dat er wordt gewerkt aan oplossingen, meldt de NOS . Nederland is verplicht om vanaf 2021 de uitstoot uit het veen met ruim een derde naar beneden te brengen.Een belangrijke oorzaak van de afbraak van veen is het verlagen van de grondwaterstand, vertelt onderzoeker Ko van Huissteden van de VU aan de NOS. Daardoor droogt veen uit en stoot het CO2 uit.De CO2-uitstoot van veen in Nederland is te vergelijken met die van een kolencentrale, zegt Jan van den Akker van de Wageningen Universiteit tegen de omroep. "Maar wij zijn niet de enigen met dit probleem. Als je kijkt naar heel West-Europa, dan is de uitstoot van al dat veen vergelijkbaar met de uitstoot van België. Dus we hebben het echt over iets wat van belang is."In Europees verband wordt nagedacht hoe die natuurlijke uitstoot kan worden aangepakt. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving worden in Brussel op dit moment nieuwe afspraken tussen landen voorbereid. Volgend jaar zal de Europese Commissie definitief bekend maken hoe de veen-uitstoot moet worden aangepakt.