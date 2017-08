Guus Schram nieuwe hoofdofficier van justitie Noord-Nederland

Guus Schram (links) wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland (foto: ANP/Robin Utrecht)

ASSEN - De 48-jarige Guus Schram volgt Jan Eland per 1 september op als hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland.

Schram is in 2000 begonnen als officier van justitie bij parket Rotterdam. In 2004 stapte hij over naar het Landelijk Parket waar hij in 2007 werd benoemd tot senior officier en per 1 april 2012 tot plaatsvervangend hoofdofficier.



Van 1 februari 2014 tot 1 september 2017 is Schram uitgezonden naar Curaçao en is daar procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.



Eland wordt vanaf 1 september hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Limburg. Eland is sinds maart 2011 hoofdofficier in Drenthe, Groningen en Friesland.