Exploitant TT Hall maakt het zichzelf niet makkelijk tijdens kort geding

ASSEN - Hoe moet het verder met de TT Hall in Assen? De eigenaar en de exploitant liggen met elkaar overhoop over de lening die moet worden afbetaald aan de bank en het ziet er niet goed uit voor de exploitant. Vandaag diende een kort geding bij de rechtbank.

1,8 miljoen euro zegt eigenaar Dirk Lips nog te krijgen van zijn oud-zakenpartner en huidige exploitant Gerard Stamsnijder. Lips is er klaar mee en wil de TT Hall ontruimen om de boel te verkopen. Vanaf maart 2016 zegt de eigenaar al geen huur meer te hebben ontvangen.Stamsnijder zegt op zijn beurt wél te hebben betaald, maar nooit een huurcontract te hebben getekend. De huur staat volgens hem gelijk aan rente en aflossing van de lening en daar zegt hij wel voor te hebben betaald.Uit het kort geding blijkt dat de waarheden van beide partijen ver uit elkaar liggen. Stamsnijder zei eerder vol vertrouwen de zaak in te stappen, maar maakt het zichzelf niet makkelijk door geen advocaat in de arm te nemen. Zo heeft Stamsnijder de bewijsstukken te laat ingeleverd bij de rechtbank en deze ook niet verstuurd naar de tegenpartij. "Dat is niet eerlijk", zegt de rechter. "Dus doen we het gewoon met uw verhaal."De exploitant kon naar eigen zeggen geen advocaat inhuren, omdat de zaak te ingewikkeld is om in korte tijd volledig te begrijpen. "Dan voer ik liever zelf het woord." Maar dat neemt de rechter hem niet in dank af. Stamsnijders betoog is te lang en hij herhaalt te veel. "U hoeft uw punt maar één keer te maken, niet twee of drie keer", zegt de rechter tijdens het pleidooi.Stamsnijder bepleit dat eerdere contracten niet rechtsgeldig zijn en er nooit een huurcontract is getekend. "Er is gehandeld in goed vertrouwen", zegt de exploitant. Maar bewijsstukken heeft hij niet. "U kunt dan niet zomaar zeggen dat die stukken nietig zijn", reageert de rechter.Eigenaar Lips hoopt dat hij de TT Hall mag ontruimen en de hal op termijn te verkopen. Tot die tijd wil hij de evenementen gewoon door laten gaan die nu op de planning staan. Stamsnijder zegt de TT Hall te kunnen overkopen van Lips. Vandaag of morgen zegt hij de bewijsstukken van de bank te krijgen, waaruit blijkt dat dit financieel inderdaad mogelijk is. Lips heeft hier weinig vertrouwen in en zegt dat Stamsnijder hier te laat mee komt.De rechter doet binnen twee weken uitspraak.